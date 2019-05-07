Жители выразили рекордную поддержку членству Латвии в ЕС

При вступлении Латвии в ЕС около трети жителей считали членство Латвии в ЕС хорошим делом. Во время экономического кризиса в 2009-2010 гг. этот показатель снизился, а с 2014 года растет. По последним данным SKDS, в первом квартале этого года членство Латвии хорошим делом назвали 46% жителей.

Больше всего положительно оценивающих членство Латвии в ЕС - среди респондентов в возрасте 15-24 лет (64%) и 25-34 лет (58%).

В возрастной группе 35-44 лет этот факт как хорошее дело оценили 43% опрошенных, в возрастной группе 45-54 лет - 39%. В целом положительная оценка членства Латвии в ЕС составляет не меньше одной трети - в возрасте 55-64 лет хорошим делом его считают 36% опрошенных, в возрасте 45-75 лет - 41%.

Пассивнее всего членство Латвии в ЕС оценивают жители в возрасте от 55 до 64 лет - примерно 46% оценивают этот факт как не хорошее и не плохое дело.

В возрасте 45-55 лет такое мнение высказали 45%, в возрасте 34-44 лет - 40%, в возрасте 64-75 лет - 39%, в возрасте 25 -34 лет - 29%, в возрасте 15-24 лет - 25% респондентов.

Оценивающих членство в ЕС как плохое дело больше всего среди респондентов в возрасте 64-75 лет - 15%. В возрастной группе 45-54 лет такого мнения придерживаются 13%, в группе 35- 44 лет и 55-64 лет - 12% респондентов.