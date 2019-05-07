Вт, 7.05.2019
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Латвийская легкоатлетка Инета Радевича стала многодетной мамой
Поздравляем!

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ФОТО: instagram/inetaradevica

Завершившая спортивную карьеру известная латвийская легкоатлетка Инета Радевича, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, родила третьего ребенка.

Радостную новость Инета сама сообщила подписчикам в соцсетях, уточнив, что это мальчик, которого назвали Максимилианом. Малыш появился на свет 3 мая.

Многодетная мама опубликовала также фотографию из клиники, на которой запечатлено, как она и ее муж - российский хоккеист Петр Счастливый - нежно держат новорожденного за ручку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Согласно предоставленной Радевичей информации, роды прошли в Майами-Бич, на юге Флориды, США.

Напомним, в семье спортсменов уже растут двое детей - сын Марк и дочь Амелия.

Уличенная в допинге Радевича, оказывается, в интересном положении >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#clan #tribe #squad #network #team #force #family❤️

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Фотогалерея: Инета Радевича

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