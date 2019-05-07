Латвийская легкоатлетка Инета Радевича стала многодетной мамой

Радостную новость Инета сама сообщила подписчикам в соцсетях, уточнив, что это мальчик, которого назвали Максимилианом. Малыш появился на свет 3 мая.

Многодетная мама опубликовала также фотографию из клиники, на которой запечатлено, как она и ее муж - российский хоккеист Петр Счастливый - нежно держат новорожденного за ручку.

Согласно предоставленной Радевичей информации, роды прошли в Майами-Бич, на юге Флориды, США.

Напомним, в семье спортсменов уже растут двое детей - сын Марк и дочь Амелия.