Вт, 7.05.2019
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Депутаты допросят ответственные органы о ситуации с "забытым" ребенком в больнице

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ФОТО: Ekrānšāviņš ar cietušo zēnu

Комиссия по социальным делам и труду 8 мая созвала закрытое экстренное заседание, чтобы обсудить ранее прозвучавшее в СМИ нарушение прав человека. Речь идет о ребенке, которого несколько лет держали в психиатричекой больнице. Об этом проинформировали в пресс-службе парламента.

Необходимо пересмотреть распределение ответственности и механизмы контроля, чтобы такие случаи искоренить в корне, считает руководитель комиссии Андрис Скриде. 

Он считает, что произошедшее это яркий пример системы, в которой человек может годами страдать от нарушений прав человека. " Наиболее болезненное в этой ситуации то, что учреждения, вовлеченные в эту историю, имели много возможностей остановить абсурдную ситуацию, однако не одна из них не была использована. И парадоксально, что ни одно из замешанных учреждений после раскрытия случившегося не спешит взять на себя ответственность. Здесь точно есть необходимость политического вмешательства, чтобы не допустить бесконечное перекидывание ответственности между должностными лицами", - заявил Скриде. 

Комиссия на рассмотрение вопроса пригласила ряд министров и Госслужб, а также представителя пострадавшей персоны.

Закрытое заседание комиссии по социальным делам и труду пройдет 8 мая в 9:00. После заседания Скриде планирует сделать заявление для СМИ. 

Ранее сообщалось, что ​должностные лица Латвии допустили немыслимую ситуацию - маленького мальчика практически на девять лет забыли в психоневрологической больнице.

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