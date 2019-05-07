Депутаты допросят ответственные органы о ситуации с "забытым" ребенком в больнице

Он считает, что произошедшее это яркий пример системы, в которой человек может годами страдать от нарушений прав человека. " Наиболее болезненное в этой ситуации то, что учреждения, вовлеченные в эту историю, имели много возможностей остановить абсурдную ситуацию, однако не одна из них не была использована. И парадоксально, что ни одно из замешанных учреждений после раскрытия случившегося не спешит взять на себя ответственность. Здесь точно есть необходимость политического вмешательства, чтобы не допустить бесконечное перекидывание ответственности между должностными лицами", - заявил Скриде.