Депутаты допросят ответственные органы о ситуации с "забытым" ребенком в больнице

Комиссия по социальным делам и труду 8 мая созвала закрытое экстренное заседание, чтобы обсудить ранее прозвучавшее в СМИ нарушение прав человека. Речь идет о ребенке, которого несколько лет держали в психиатричекой больнице. Об этом проинформировали в пресс-службе парламента.
Необходимо пересмотреть распределение ответственности и механизмы контроля, чтобы такие случаи искоренить в корне, считает руководитель комиссии Андрис Скриде.
Он считает, что произошедшее это яркий пример системы, в которой человек может годами страдать от нарушений прав человека. " Наиболее болезненное в этой ситуации то, что учреждения, вовлеченные в эту историю, имели много возможностей остановить абсурдную ситуацию, однако не одна из них не была использована. И парадоксально, что ни одно из замешанных учреждений после раскрытия случившегося не спешит взять на себя ответственность. Здесь точно есть необходимость политического вмешательства, чтобы не допустить бесконечное перекидывание ответственности между должностными лицами", - заявил Скриде.
Комиссия на рассмотрение вопроса пригласила ряд министров и Госслужб, а также представителя пострадавшей персоны.
Закрытое заседание комиссии по социальным делам и труду пройдет 8 мая в 9:00. После заседания Скриде планирует сделать заявление для СМИ.
Ранее сообщалось, что должностные лица Латвии допустили немыслимую ситуацию - маленького мальчика практически на девять лет забыли в психоневрологической больнице.