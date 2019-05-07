Вт, 7.05.2019
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В аэропорту Вильнюса автобус врезался в самолет

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

7 мая в аэропорту Вильнюса автобус врезался в небольшой частный самолет. Об этом сообщает LRytas.lt.

Представитель аэропорта Литвы Тад Василяускас подтвердил информацию о случившемся. 

"Около 12:20 утра автобус обслуживания аэропорта, без пассажиров врезался в небольшой частный самолет, который также был без пассажиров. В данный момент проводится расследование", - рассказл он. 

Согласно полученной информации, водитель автобуса не был пьян.

Также представитель компании Baltic Ground Services рассказал, что в данный момент неизвестны причины того, почему автобус мог врезаться в самолет.

Представитель пояснил, что владелец частного самолета осведомлен о происшествии и все потери ему возместит страховая компания. 

Поврежденная машина Bombard Halimaner 605 принадлежит к зарегистрированному в Словении частному предприятию Elit-Avia, что продает и сдает в аренду частные самолеты.

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