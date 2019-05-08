Ворота сборной Латвии в первом матче ЧМ будет защищать Гудлевскис

Ранее сообщалось о том, что вратарь Элвис Мерзликин присоединится к сборной непосредственно в Словакии, где будет проходить мировое первенство. Мерзликин вернётся из-за океана после того, как его "Коламбус" покинул розыгрыш Кубка Стэнли.

Напомним, что чемпионат мира начнётся уже в эту пятницу, 10 мая. Сборная Латвии проведёт свой первый матч 11 мая против Австрии (начало в 17:15). В этом матче за сохранность ворот нашей команды будет отвечать Кристерс Гудлевскис.

Во время подготовки к чемпионату мира сборная Латвии провела шесть товарищеских матчей, в четырёх из которых место в воротах занимал именно Гудлевскис. 26-летний вратарь помог команде одержать победы над Францией и Россией.

В минувшем сезоне Гудлевскис защищал цвета рижского "Динамо", за которое провёл 31 матч. В среднем за игру вратарь пропустил 2,37 гола и отразил 91% бросков.