Павел Штейнбор попал в число лучших вратарей чемпионата Польши

33-летний голкипер с 2016 года выступает за команду "Арка" из города Гдыня. В номинации за звание лучшего вратаря соперниками Штейнбора стали два словака - Франтишек Плах из "Пяста" и Душан Куцяк из "Лехии".

В этом сезоне Штейнбор сыграл во всех 34 матчах чемпионата и стал одним из любимцев фанатов "Арки". Правда, сезон для команды из Гдыни получился не самым удачным - "Арка" борется за сохранение места в высшем дивизионе.

Что касается команд Плаха и Куцяка, то оба клуба борятся за чемпионство. "Пяст" занимает второе место в турнирной таблице, а "Лехия" расположилась на третьем.