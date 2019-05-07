Павел Штейнбор попал в число лучших вратарей чемпионата Польши

Вратарь сборной Латвии по футболу Павел Штейнбор номинирован на звание лучшего вратаря чемпионата Польши сезона-2018/2019.
🧤 Bramkarz Sezonu 2018/19, nominowani:— LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 7 мая 2019 г.
Kuciak (@LechiaGdanskSA)
Plach (@PiastGliwiceSA)
Steinbors (@ArkaGdyniaSSA)#topESA #GalaEkstraklasy pic.twitter.com/OBqYHbLvSk
33-летний голкипер с 2016 года выступает за команду "Арка" из города Гдыня. В номинации за звание лучшего вратаря соперниками Штейнбора стали два словака - Франтишек Плах из "Пяста" и Душан Куцяк из "Лехии".
В этом сезоне Штейнбор сыграл во всех 34 матчах чемпионата и стал одним из любимцев фанатов "Арки". Правда, сезон для команды из Гдыни получился не самым удачным - "Арка" борется за сохранение места в высшем дивизионе.
Что касается команд Плаха и Куцяка, то оба клуба борятся за чемпионство. "Пяст" занимает второе место в турнирной таблице, а "Лехия" расположилась на третьем.
Лучший вратарь чемпионата Польши будет назван 20 мая.