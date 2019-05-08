С какой женщиной ваш мужчина может вам изменить согласно его знаку Зодиака

Овен

Представитель этого знака Зодиака, скорее всего, изменит вам с нимфоманкой. Не забывайте, что мужчины-Овны - настоящие авантюристы. Им нравятся разнообразие и спонтанность, и они ненавидят рутину.

Как только ваш парень-Овен почувствует, что в постели с вами все становится слишком предсказуемо, он начнет искать что-то непредсказуемое в другом месте.

Ему не нужна лишняя драма, и поэтому если он и решится на измену, то сделает это с той женщиной, которой интересен только секс.

Телец

Мужчине-Тельцу нужна стабильность в отношениях. Никогда не знаешь, на что он может решиться, когда отношения перестанут быть для него надежными. Скорее всего, он изменит вам с той женщиной, с которой вы и представить его рядом не могли.

Близнецы

Близнецы хотят попробовать все новое хотя бы раз в этой жизни. Именно поэтому вам не стоит исключать вероятность того, что ваш парень-Близнецы вам изменит.

Представители этого знака Зодиака не особо разборчивы и могут изменить своей партнерше абсолютно с любой девушкой.

Рак

Эти мужчины не относятся к тем, кто обычно изменяет своим девушкам. Дело в том, что Раки будут испытывать сильную вину за содеянное, а они, как известно, плохо справляются с этим чувством.

Если же ваш парень-Рак все же решится на измену, то сделает это с той девушкой, которая будет о нем заботиться и окружать его любовью

- в общем делать то, что никто другой для него не сделает.

Лев

Мужчина-Лев всегда получает то, что хочет, поэтому если он захочет изменить, то, вероятнее всего, изменит вам с девушкой, которой нравится секс. Представителям этого знака Зодиака будет сложно противостоять физическому удовольствию.

Дева

Вероятность того, что ваш мужчина-Дева решится на интрижку на стороне, ничтожно мала. Тем не менее у всех мужчин есть слабости, и каждый может поддаться соблазну.

Если дело все-таки дойдет до измены, то ваш парень-Дева сделает это с той девушкой, которая заставит его ощутить свою ценность и значимость.

Весы

Мужчины-Весы склонны к изменам, поэтому не теряйте бдительность! Может ваш парень и кажется бесконфликтным и спокойным, но не забывайте о том, что представители этого знака Зодиака могут легко поддаться зову плоти. Мужчина-Весы изменит вам только с той девушкой, которая будет такой же обаятельной, как и он сам.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы очень сексуальны, что может послужить причиной для вашего беспокойства, особенно если вам кажется, что вы не особо хороши в постели. Тем не менее

вам не стоит ни о чем переживать, потому что представители этого знака Зодиака - однолюбы и при обычных обстоятельствах не будут изменять своим половинкам.