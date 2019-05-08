Это важно! Что можно, а что нельзя есть и пить будущим мамам в ожидании ребенка?
Нужно ли во время беременности "есть за двоих", сколько витамина А следует принимать, необходимо ли полностью отказаться от кофе?.. Портал Apollo, основываясь на советах специалистов, обобщил сведения о том, как не растеряться в бесконечных источниках информации и не впасть в крайности, стараясь полезно питаться во время беременности.
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с специалистами по питанию и здравоохранению разработало советы и рекомендации беременным и дало ответы на самые популярные и часто задаваемые вопросы о питании.
Надо ли в период беременности есть больше?
Энергетические потребности у беременной женщины возрастают на 100-300 калорий в день, но резко и кардинально менять свои привычки питания не нужно.
Дополнительную энергию не рекомендуется получать со сладостями, кондитерскими изделиями или другими вкусностями.
Очень важно обесчпечить соответствующее количество энергии качественными продуктами питания.
- Резкое и значительное прибавление в весе может увеличить риск развития хронических заболеваний как для мамы, так и для ребенка, а также отрицательно повлиять на длительность и исход беременности. Недостаточное увеличение веса, в свою очередь, способно повысить риск преждевременных родов и сказаться на здоровье малыша.
Стоит помнить, что во время беременности нежелательно соблюдать какую-либо диету с целью снизить вес, потому что
дефицит питательных веществ может негативно сказаться на здоровье и развитии будущего малыша, а также на состоянии самой женщины.
Сколько алкоголя можно употреблять во время беременности?
- Употребленный во время беременности алкоголь прямиком из крови женщины через плаценту попадает в кровообращение ребенка и примерно в течение часа достигает такой же концентрации, что и в крови матери. Кроме того, алкоголь накапливается в околоплодных водах и может там оставаться даже тогда, когда в крови матери его уже нельзя констатировать.
Алкоголь не следует употреблять вообще, даже стаканчик красного вина раз в неделю -
в ходе исследований не была определена безопасная доза, прием которой не ставил бы под угрозу здоровье матери и еще не рожденного малыша.
Употребление алкоголя во время беременности создает риск преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточной массой тела и ростом, а также влияет на физическое и психическое здоровье малыша.
У ребенка может развиться синдром алкогольного плода, который проявляется в виде физических дефектов и нарушения развития центральной нервной системы.
Этот синдром характеризуют вес и рост ниже нормы, а в дальнейшем - задержка в развитии. У детей с синдромом алкогольного плода констатируются изменения структуры головного мозга, в результате которых и развивается умственная отсталость.
Нужно ли полностью отказаться от морепродуктов?
Часто говорят, что беременным нельзя включать в свой рацион свежую рыбу - это потому, что морепродукты быстро портятся и имеется риск пищевого отравления. Но если дары моря термически обработаны, то употреблять их в пищу даже рекомендуется.
Беспокойство по поводу рыбы возникло еще и потому, что в ней есть диоксин - канцерогенное вещество.
Однако в рыбе Балтийского моря содержание диоксина настолько мало, что это вещество никак не навредит будущей мамочке.
- Не рекомендуется выбирать соленые, маринованные, копченые или вяленые рыбные продукты. Лучше всего употреблять в пищу рыбу, выловленную в Балтийском море, в количестве не более 140 г в неделю, принимая во внимание риски загрязнения воды. При этом желательно отдавать предпочтение более мелкой рыбе, например, салаке или кильке.
Сколько чашек кофе в день можно выпивать?
Большое содержание кофеина в питании будущей мамочки может тормозить развитие плода.
Во время беременности рекомендуется не употреблять более 200 мг кофеина в день, которые можно получить, выпив две чашки кофе или 4 (по 250 мл) чашки черного или зеленого чая.
Более того, кофеин содержат и безалкогольные напитки и шоколад. Беременным следует полностью исключить из рациона энергетические напитки.
В ожидании ребенка стоит также внимательно относиться к употреблению различных сортов зеленого чая, а его прием обязательно обсудить с врачом. Безалкогольные и газированные напитки, содержащие большое количество сахара (лимонады, соки и т. п), будущей мамочке не рекомендуется включать в ежедневный рацион, потому что они не утоляют жажду, но могут стать причиной прибавки в весе.
Необходимо ли ограничить потребление соли и сахара?
Да, содержание сахара и соли следует сократить до минимума -
Всемирная организация здравоохранения советует беременным употреблять в день примерно 6 чайных ложек сахара.
Однако следует помнить, что большую часть сахара человек получает из продуктов питания промышленного производства, например, из сладостей, кондитерских изделий, йогуртов с добавками, соусов и подсластителей, а также из уже упомянутых газированных напитков.
Если во время беременности появляется тяга к сладкому, желательно сделать выбор в пользу свежих фруктов, сухофруктов, овсяного печенья или приготовить дома молочный коктейль.
- Содержание соли, в свою очередь, не должно превышать 1 чайную ложку в день - высокое содержание соли в рационе может спровоцировать повышение кровяного давления и задержку жидкости в организме. При приготовлении еды в домашних условиях для улучшения вкуса лучше использовать различные приправы, например, лук, чеснок, перец, зелень и смеси, к которым не добавлена соль.
Нужно ли избегать продуктов с выскоим содержанием витамина А (морковь, печень и др.)?
Витамин А необходим для полноценного функционирования любого живого организма, однако
во время беременности слишком большие дозы витамина А вредны, посколько негативно влияют на нормальное развитие плода и могут вызвать врожденные аномалии или нарушение функций (одним словом - дисфункцию) центральной нервной системы.
Беременным женщинам не рекомендуется включать в свой рацион печень и продукты из нее, посколько они являются источником витамина А.
Однако продукты растительного происхождения, которые содержат каротин или провитамин витамина А (например, морковь, тыква, абрикосы, сливы), не оказывают влияние на развитие плода, поэтому их употребление абсолютно безопасно.
Переборщить с витамином А можно также, употребляя медикаменты или пищевые добавки, в состав которых он входит.
От каких продуктов еще желательно держаться подальше?
В своем ежедневном рационе необходимо снизить количество тех продуктов питания, которые содержат много соли, сахара и жиров.
От каких продуктов отказаться?
- Сладкие, газированные напитки, соки, сиропы, компоты, нектары;
- Готовые соусы, например, "соус для салатов", соус барбекю, кетчуп, майонез;
- Продукты, которые нужно намазывать, например, плавленный сыр, сливочный сыр;
- Мясные изделия (колбаса, сосиски) и рыбные изделия, в том числе копчености и соленые продукты;
- Сырая рыба и морепродукты, а также блюда, в составе которых есть сырые продукты, например, суши, малосольная лососина, креветки;
- Маринованные овощи и ассорти из них, соленые орешки и семечки;
- Консервированные, маринованные, засоленные или запеченные в большом количестве масла овощи;
- Различные быстрые закуски (картофель фри, бургеры) и другие соленые вкусности (чипсы);
- Все продукты, в которых содержатся сырые или не до конца обработанные яйца;
- Непастеризованные, мягкие сыры;
- Рыба-меч, акула, стейк тунца, королевская скумбрия и марлин, потому что эти виды рыбы могут содержать тяжелые металлы;
- Сливки и сметана;
- Энергетические напитки.
Какой должна быть идеальная "тарелка будущей мамочки"?
В основе здорового питания беременной - регулярный прием пищи и разнообразие рациона. В течение дня необходимо организовать не менее трех основных приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и между ними устраивать небольшие полезные перекусы - это могут быть фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты и цельнозерновое печенье.
Во время беременности будущим мамочкам особенно рекомендуется включать в свой ежедневный рацион натуральные и свежие сезонные продукты.
Во время основных приемов пищи следует соблюдать так называемый "принцип тарелки", согласно которому половину порции должны составлять овощи или фрукты, четверть - продукты, содержащие белки (мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые), а оставшуюся часть - богатые углеводами крупы, картофель и т. д.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.