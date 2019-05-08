Это важно! Что можно, а что нельзя есть и пить будущим мамам в ожидании ребенка?

Сколько чашек кофе в день можно выпивать?

Большое содержание кофеина в питании будущей мамочки может тормозить развитие плода.

Во время беременности рекомендуется не употреблять более 200 мг кофеина в день, которые можно получить, выпив две чашки кофе или 4 (по 250 мл) чашки черного или зеленого чая.

Более того, кофеин содержат и безалкогольные напитки и шоколад. Беременным следует полностью исключить из рациона энергетические напитки.

В ожидании ребенка стоит также внимательно относиться к употреблению различных сортов зеленого чая, а его прием обязательно обсудить с врачом. Безалкогольные и газированные напитки, содержащие большое количество сахара (лимонады, соки и т. п), будущей мамочке не рекомендуется включать в ежедневный рацион, потому что они не утоляют жажду, но могут стать причиной прибавки в весе.

Необходимо ли ограничить потребление соли и сахара?

Да, содержание сахара и соли следует сократить до минимума -

Всемирная организация здравоохранения советует беременным употреблять в день примерно 6 чайных ложек сахара.

Однако следует помнить, что большую часть сахара человек получает из продуктов питания промышленного производства, например, из сладостей, кондитерских изделий, йогуртов с добавками, соусов и подсластителей, а также из уже упомянутых газированных напитков.

Если во время беременности появляется тяга к сладкому, желательно сделать выбор в пользу свежих фруктов, сухофруктов, овсяного печенья или приготовить дома молочный коктейль.

Содержание соли, в свою очередь, не должно превышать 1 чайную ложку в день - высокое содержание соли в рационе может спровоцировать повышение кровяного давления и задержку жидкости в организме. При приготовлении еды в домашних условиях для улучшения вкуса лучше использовать различные приправы, например, лук, чеснок, перец, зелень и смеси, к которым не добавлена соль.

Нужно ли избегать продуктов с выскоим содержанием витамина А (морковь, печень и др.)?

Витамин А необходим для полноценного функционирования любого живого организма, однако

во время беременности слишком большие дозы витамина А вредны, посколько негативно влияют на нормальное развитие плода и могут вызвать врожденные аномалии или нарушение функций (одним словом - дисфункцию) центральной нервной системы.

Беременным женщинам не рекомендуется включать в свой рацион печень и продукты из нее, посколько они являются источником витамина А.

Однако продукты растительного происхождения, которые содержат каротин или провитамин витамина А (например, морковь, тыква, абрикосы, сливы), не оказывают влияние на развитие плода, поэтому их употребление абсолютно безопасно.

Переборщить с витамином А можно также, употребляя медикаменты или пищевые добавки, в состав которых он входит.

От каких продуктов еще желательно держаться подальше?

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В своем ежедневном рационе необходимо снизить количество тех продуктов питания, которые содержат много соли, сахара и жиров.

От каких продуктов отказаться? Сладкие, газированные напитки, соки, сиропы, компоты, нектары;

Готовые соусы, например, "соус для салатов", соус барбекю, кетчуп, майонез;

Продукты, которые нужно намазывать, например, плавленный сыр, сливочный сыр;

Мясные изделия (колбаса, сосиски) и рыбные изделия, в том числе копчености и соленые продукты;

Сырая рыба и морепродукты, а также блюда, в составе которых есть сырые продукты, например, суши, малосольная лососина, креветки;

Маринованные овощи и ассорти из них, соленые орешки и семечки;

Консервированные, маринованные, засоленные или запеченные в большом количестве масла овощи;

Различные быстрые закуски (картофель фри, бургеры) и другие соленые вкусности (чипсы);

Все продукты, в которых содержатся сырые или не до конца обработанные яйца;

Непастеризованные, мягкие сыры;

Рыба-меч, акула, стейк тунца, королевская скумбрия и марлин, потому что эти виды рыбы могут содержать тяжелые металлы;

Сливки и сметана;

Энергетические напитки.

Какой должна быть идеальная "тарелка будущей мамочки"?

В основе здорового питания беременной - регулярный прием пищи и разнообразие рациона. В течение дня необходимо организовать не менее трех основных приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и между ними устраивать небольшие полезные перекусы - это могут быть фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты и цельнозерновое печенье.

Во время беременности будущим мамочкам особенно рекомендуется включать в свой ежедневный рацион натуральные и свежие сезонные продукты.

Во время основных приемов пищи следует соблюдать так называемый "принцип тарелки", согласно которому половину порции должны составлять овощи или фрукты, четверть - продукты, содержащие белки (мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые), а оставшуюся часть - богатые углеводами крупы, картофель и т. д.