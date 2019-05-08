Диетолог Лолита Неймане о методах очищения организма - диких и бесполезных
Очистите организм с наслаждением! Избавьтесь от токсинов и шлаков, чтобы получить максимальный энергетический заряд! Быстрая потеря веса с очищением организма! Первый шаг к весне - очищение кишечника! Подобным образом рекламируемые детокс-процедуры сегодня в моде. Обычно предлагаются клизма, чай и биологически активные добавки. Но в лучшем случае в них нет никакого толка, а в худшем - они могут нанести реальный вред.
Абсурдных методов очищения организма существует немало - к примеру, лимонная, соленая или кофейная клизма. В Интернете можно найти даже рекомендацию пить молоко с растворенной горстью таблеток активированного угля.
"Детокс-чай, всевозможные процедуры для очищения организма - это все бизнес, - говорит глава Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию, руководитель Академической школы по питанию при Рижском университете имени Страдиня Лолита Неймане. -
С таким же успехом вы можете пить березовый сок и думать, что очищаете организм, поскольку жидкость - это то, что помогает вывести все вредное из него.
У нас есть супер-орган - печень, которая выполняет очищающую функцию.
Периодически появляются новые методы "очищения". Когда-то в моде было питье мочи, однако в последнее время об этом уже ничего не слышно.
Еда - это удовольствие, которое исчезает последним, и
если в какой-то момент человек говорит, что у него нет аппетита, то следует выяснить, в чем проблема, потому что хороший аппетит является признаком хорошего здоровья.
Многие люди сегодня не едят, а хватают на ходу - подъезжают к закусочной, берут еду и проглатывают ее прямо в машине.
Я тоже иногда ем что-то быстро, в спешке, но при этом для меня всегда важно, чтобы были хорошие столовые приборы и красивая тарелка, на которой овощи должны занимать половину, а не маленькую часть, как это принято у нас".