Ср, 8.05.2019
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В центре Москвы нашли тело полицейского. Возможно, он покончил с собой

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду, 8 мая, в общественном туалете рядом с Историческим музеем на Красной площади нашли тело сотрудника полиции 1995 года рождения с огнестрельным ранением, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 

По его словам, смерть полицейского, который находился на дежурстве, наступила около 03:00 утра.

Следственный комитет России по Москве выясняет обстоятельства гибели, передает "Интерфакс". Предварительно, следователи не нашли видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. 

Ранее в пресс-службе ведомства не исключили, что полицейский мог покончить с собой. Отмечается, что смерть наступила от огнестрельного ранения из его собственного табельного пистолета. 

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