В центре Москвы нашли тело полицейского. Возможно, он покончил с собой

В среду, 8 мая, в общественном туалете рядом с Историческим музеем на Красной площади нашли тело сотрудника полиции 1995 года рождения с огнестрельным ранением, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По его словам, смерть полицейского, который находился на дежурстве, наступила около 03:00 утра.
Следственный комитет России по Москве выясняет обстоятельства гибели, передает "Интерфакс". Предварительно, следователи не нашли видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.
Ранее в пресс-службе ведомства не исключили, что полицейский мог покончить с собой. Отмечается, что смерть наступила от огнестрельного ранения из его собственного табельного пистолета.