В центре Москвы нашли тело полицейского. Возможно, он покончил с собой

По его словам, смерть полицейского, который находился на дежурстве, наступила около 03:00 утра.

Ранее в пресс-службе ведомства не исключили, что полицейский мог покончить с собой. Отмечается, что смерть наступила от огнестрельного ранения из его собственного табельного пистолета.