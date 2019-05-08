Ср, 8.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

В Рижском пассажирском порту за контрабанду сигарет задержали 12 членов экипажа парома

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ФОТО: Valsts policija

Правоохранительные органы на прошлой неделе в Рижском пассажирском порту за ввоз нелегальных сигарет задержали 12 членов экипажа парома, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Во время совместного рейда Госполиции и Государственной пограничной охраны было констатировано, что несколько людей выгружают с парома большие контейнеры. В них были обнаружены сигареты без акцизных марок.

Всего Госполиция изъяла 106 тысяч сигарет, управление налогово-таможенной полиции - еще 109 тысяч сигарет.

ФОТО: Valsts policija

В административном порядке на месте происшествия Госполиция задержала семь человек, управление налогово-таможенной полиции - пять человек. Среди задержанных членов экипажа парома есть граждане Латвии и других стран.

Заведено административное дело. Выяснено, что сигареты куплены в иностранном государстве в безналоговой зоне. Расследование продолжается, в частности, выясняется, предназначались ли сигареты для реализации.

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