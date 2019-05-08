Отец Меган Маркл прокомментировал рождение внука

6 мая в лондонской больнице 37-летняя Меган Маркл родила сына. В этот же день счастливый папа принц Гарри дал небольшое, но очень эмоциональное интервью британскому информационному телеканалу BBC News.

По сообщениям инсайдеров, члены британской королевской семьи еще не навестили родителей и новорожденного, но собираются сделать это в самое ближайшее время. Надежду на встречу с внуком выразил и отец герцогини и новоиспеченный дедушка Томас Маркл.

"Я счастлив, что у Меган и малыша все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родился в королевской семье. Уверен, когда он вырастет, он будет с честью и достоинством служить короне и народу Британии.

Я желаю ему здоровья и счастья, и мои поздравления моей любимой дочери герцогине Меган и принцу Гарри", — сказал он изданию The Sun.

Томас надеется, что вскоре его общение с дочерью наладится и ему позволят понянчиться с внуком.

Конечно, долгожданное появление ребенка, как правило, улучшает отношения между родственниками, однако приближенные к королевской семье уверены, что в данном лучае не стоит на это рассчитывать.

Напомним, перед свадьбой принца Гарри и Меган

отец невесты дал ряд интервью, компрометирующих будущую герцогиню. Кроме того, он неоднократно весьма противоречиво высказывался в адрес королевской семьи.