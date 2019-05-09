"Зависит от ракурса": Седокова показала фанатам соблазнительные формы

На кадрах видно, как Седокова сначала стоит спиной к камере, потом, распустив кудрявые волосы, садится в позу для прыжка и далее ныряет в бассейн. Прыжок певицы в воду показан в замедленной съемке. В конце ролика Седокова вылезает из бассейн и демонстрирует поклонникам свои аппетитные формы, но уже не сзади, а спереди.

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на неё смотришь", - подписала свой пост звезда.



Публикацию артистки прокомментировала ее "коллега по цеху", певица Анна Семенович.



"Ох, мась, раз 10 посмотрела. Ты огонь, детка", - написала Семенович.



Другие пользователи также отметили красоту и сексуальность Седоковой. Однако нашлись и те, кто заявил, что певица таким образом пытается отвлечь внимание от злополучного фото Анны с целлюлитом, которое было недавно размещено в интернете.



"Ну все, после того фото с целлюлитом на попе сейчас Аня пытается показать, что всё не так", - написала одна подписчица.



Напомним, на минувшей неделе вокруг личности певицы разразился настоящий скандал - Седокова разместила на своей странице в Instagram фото, из-за которого некоторые пользователи заподозрили исполнительницу в пристрастии к ретуши.

На снимке Седокова лежит на пляже в соблазнительной позе, демонстрируя свои округлые ягодицы. Вскоре в соцсетях появилась другая фотография певицы, снятая кем-то из отдыхавших в той же гостинице, что и исполнительница. На чужом снимке бедра Седоковой были отчетливо покрыты целлюлитом.