В Риге пройдет открытие нового сезона Ghetto Games

"Мы рады, что вот уже 11 лет подряд нам удаётся придумывать что-то новое и ставить перед собой большие цели для того, чтобы привлечь молодёжь. Каждый год в мероприятиях Ghetto Games участвуют более 10 000 спортсменов от 13 до 35 лет. Это свыше 4000 участников Ghetto Basket, около 3000 футболистов Ghetto Football, а также Ghetto Floorball, Ghetto Dance, Ghetto Fight и представителей экстремальных видов спорта" - прокомментировал лидер движения Ghetto Games Раймонд Элбакян.

В этом сезоне Ghetto Games точечно ставит акценты на большие мероприятия: ежегодный фестиваль в Вентспилсе, первый латвийский хип-хоп фестиваль, бойцовский турнир Ghetto Fight, квалификация на чемпионат Европы по баскетболу, Ghetto Football Freestyle, Panna тур по городам Латвии, Международные соревнования по уличному футболу 3х3, международный челленджер по баскетболу и суперфиналы.

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Начиная с 13 мая на протяжении всего лета каждую неделю в Гризинькалнсе регулярно будут проходить мероприятия Ghetto Basket и Ghetto Football, где участие может принять каждый желающий. Так-же в Гризинькалнсе есть множество возможностей ежедневно бесплатно заниматься спортом - тренажёрный зал, беговая дорожка, турники и специальная площадка с мягким покрытием для занятий спортом под открытым небом.