Модель раскрыла легкий способ похудеть

Как сообщает издание, 47-летняя Сноудон во время еды вместо обычных столовых приборов использует китайскими палочками, что позволяет принимать пищу медленнее и утолять голод быстрее.

"Если я очень голодна и ем вилкой, то проглатываю пищу просто как настоящий каннибал, а с палочками я жую дольше, и весь процесс занимает больше времени.

Это прекрасный способ заставить себя есть меньше", - объяснила Лиза.

Кроме того, модель не пользуется весами: она судит о своем весе по тому, как на ней сидит одежда.

"Если я чувствую, что джинсы становятся мне тесноваты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера",

- призналась Сноудон и добавила, что в декабре прошлого года полностью отказалась от мяса.

Модель также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками, поскольку они не только помогают поддерживать форму, но и оказывают положительное воздействие на психику.