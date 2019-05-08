Ср, 8.05.2019
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Модель раскрыла легкий способ похудеть
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ФОТО: скриншот instagram.com/lisa_snowdon

Британская модель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон рассказала о легком способе сохранять стройную фигуру. Ее советы публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, 47-летняя Сноудон во время еды вместо обычных столовых приборов использует китайскими палочками, что позволяет принимать пищу медленнее и утолять голод быстрее.

"Если я очень голодна и ем вилкой, то проглатываю пищу просто как настоящий каннибал, а с палочками я жую дольше, и весь процесс занимает больше времени.

Это прекрасный способ заставить себя есть меньше", - объяснила Лиза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, модель не пользуется весами: она судит о своем весе по тому, как на ней сидит одежда.

"Если я чувствую, что джинсы становятся мне тесноваты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера",

- призналась Сноудон и добавила, что в декабре прошлого года полностью отказалась от мяса.

Модель также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками, поскольку они не только помогают поддерживать форму, но и оказывают положительное воздействие на психику.

По ее словам, спорт был одним из главных факторов, которые несколько лет назад помогли ей выйти из депрессии.

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