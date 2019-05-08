Даугавиньш не сможет помочь сборной на чемпионате мира

Даугавиньш получил травму руки на тренировке после товарищеских матчей с командой России. Во время тренировки в Риге хоккеист столкнулся с Кристапом Сотниексом, который неумышленно упал на ногу Даугавиньшу. Вскоре хоккеист прихрамывая отправился в раздевалку.

Напомним, что в прошлом году хоккеист также пропустил мировое первество из-за проблем со здоровьем.

Сегодня, 8 мая, сборная Латвии провела заключительную тренировку перед выездом на чемпионат мира. После неё стало известно, что помимо Даугавиньша чемпионат мира пропустит и нападающий Эдгар Кулда. Кроме того, стало известно, что из списка кандидатов был отчислен вратарь Янис Аузиньш.

Таким образом, на чемпионат мира сборная отправиться с тремя вратарями, девятью защитниками и 14 нападающими.