Ср, 8.05.2019
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Даугавиньш не сможет помочь сборной на чемпионате мира

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Каспар Даугавиньш

ФОТО: Sputnik/LETA

Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш не сможет помочь команде на чемпионате мира в Словакии. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Эдгар Гаросс.

Даугавиньш получил травму руки на тренировке после товарищеских матчей с командой России. Во время тренировки в Риге хоккеист столкнулся с Кристапом Сотниексом, который неумышленно упал на ногу Даугавиньшу. Вскоре хоккеист прихрамывая отправился в раздевалку. 

Напомним, что в прошлом году хоккеист также пропустил мировое первество из-за проблем со здоровьем.

Сегодня, 8 мая, сборная Латвии провела заключительную тренировку перед выездом на чемпионат мира. После неё стало известно, что помимо Даугавиньша чемпионат мира пропустит и нападающий Эдгар Кулда. Кроме того, стало известно, что из списка кандидатов был отчислен вратарь Янис Аузиньш.

Таким образом, на чемпионат мира сборная отправиться с тремя вратарями, девятью защитниками и 14 нападающими.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В одной группе со сборной Латвии представлены Россия, Австрия, Чехия, Норвегия, Италия, Швеция и Швейцария.

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