Фото: Сборная Латвии провела последнюю тренировку перед ЧМ по хоккею

Как признал главный тренер сборной Латвии Боб Хартли: "Для нас большая честь провести свою последнюю тренировку на льду перед чемпионатом мира на современном катке Akropole. От своего имени и от имени сборной Латвии могу сказать, что наша команда готова к чемпионату. Уверен, что жаркая хоккейная весна этого года в Латвии никого не оставит равнодушным. Будем надеяться на поддержку латвийских болельщиков на чемпионате мира и у телеэкранов".