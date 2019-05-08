Ср, 8.05.2019
Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". Владимир Зеленский

Фото: Сборная Латвии провела последнюю тренировку перед ЧМ по хоккею

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Foto: Latvijas hokeja izlases publiskais treniņš

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 8 мая, на ледовой арене торгово-развлекательного центра Akropole прошла последняя открытая тренировка сборной Латвии по хоккею перед отъездом на чемпионат мира по хоккею этого года. В тренировке участвовали хоккеисты сборной, которые с 10 по 26 мая отправятся на чемпионат мира в Словакии.

Как признал главный тренер сборной Латвии Боб Хартли: "Для нас большая честь провести свою последнюю тренировку на льду перед чемпионатом мира на современном катке Akropole. От своего имени и от имени сборной Латвии могу сказать, что наша команда готова к чемпионату. Уверен, что жаркая хоккейная весна этого года в Латвии никого не оставит равнодушным. Будем надеяться на поддержку латвийских болельщиков на чемпионате мира и у телеэкранов".

После тренировки игроки сборной отправились в спорт-бар O’Learys, где раздавали автографы болельщикам хоккея, а также давали интервью СМИ. В спортивной атмосфере также прошли взаимные состязания в развлекательной зоне, попробовав силы в настольном хоккее, аэрохоккее, баскетболе и других захватывающих мероприятиях. Мероприятие вел Арманд Симсонс.

Фото: Тренировка сборной Латвии по хоккею

Читать также

Актуально

НАВЕРХ