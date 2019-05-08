Фото: В Эстонии водитель фургона заснул за рулям и протаранил гараж

Авария в деревне Выле. ФОТО: Vladislav Musakko

Около 11:00 полиция получила сообщение о произошедшем в деревне Выле ДТП, где 23-летний водитель фургона отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома. Мужчина признал, что заснул за рулем. Полиция установила, что он был трезв, пишет Rus.Postimees.

Аварийный фургон ФОТО: Vladislav Musakko

Оставшийся без гаража владелец частного дома рассказал, что вышел на улицу в тот момент, когда раздался невероятный грохот, а в воздухе залетала пыль.

"Жена и ее мать, которая гостит у нас, как раз находилась в гараже", - описал произошедшее потерпевший.

Жена не пострадала, а вот ее матери потребовалась медицинская помощь.

Авария в деревне Выле уничтожила гараж. ФОТО: Vladislav Musakko

Скорая помощь доставила в больницу водителя фургона и двух женщин.