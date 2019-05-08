Суд признал Кокорина и Мамаева виновными и приговорил к реальным срокам

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и их общего друга - Александра Протасовицкого.
Напомним, обвиняемые проходили по статьям 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство" и 115 - "Причинение легкого вреда здоровью".
В ходе оглашения вердикта судья Елена Абрамова признала всех четырех фигурантов дела виновными в хулиганстве и побоях.
Александр Кокорин и его младший брат Кирилл приговорены в совокупности к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам.
Именно такие сроки на вчерашнем заседании потребовала для подсудимых гособвинитель Светлана Тарасова.
Судья подчеркнула, что футболисты проявили явное неуважение к обществу, желая продемонстрировать окружающим пренебрежительное к ним отношение и противопоставляя себя окружающим, совершили противоправные действия из хулиганских побуждений.
Срок наказания назначено считать с 8 мая, но день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. Это значит, что по состоянию на данный момент Кокорины должны отсидеть в колонии 7,5 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - 6,5.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, так как адвокаты осужденных имеют право подать апелляцию.
Напомним, что обвиняемые находятся в СИЗО уже более 200 дней - с 10 октября 2018 года.