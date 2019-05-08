Суд признал Кокорина и Мамаева виновными и приговорил к реальным срокам

Напомним, обвиняемые проходили по статьям 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство" и 115 - "Причинение легкого вреда здоровью".

В ходе оглашения вердикта судья Елена Абрамова признала всех четырех фигурантов дела виновными в хулиганстве и побоях.

Александр Кокорин и его младший брат Кирилл приговорены в совокупности к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам.

Именно такие сроки на вчерашнем заседании потребовала для подсудимых гособвинитель Светлана Тарасова.

Судья подчеркнула, что футболисты проявили явное неуважение к обществу, желая продемонстрировать окружающим пренебрежительное к ним отношение и противопоставляя себя окружающим, совершили противоправные действия из хулиганских побуждений.

Срок наказания назначено считать с 8 мая, но день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. Это значит, что по состоянию на данный момент Кокорины должны отсидеть в колонии 7,5 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - 6,5.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, так как адвокаты осужденных имеют право подать апелляцию.