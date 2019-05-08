Рижскую думу на мероприятиях 9 мая будет представлять Баранник; придет и Ушаков

Рижскую думу на мероприятиях 9 мая в этом году будет представлять вице-мэр столицы Вадим Баранник, выяснило агентство LETA.
Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров находится в отпуске, что означает, что руководство думой в это время доверено Бараннику.
По словам Баранника, 9 мая в 10 часов утра он примет участие в церемонии возложения цветов в Парке победы, в ней примет участие и отстраненный от должности мэр города Нил Ушаков и другие должностные лица.
В свою очередь член правления общества 9.maijs.lv Данил Ульянов рассказал, что еще не знает, выступил ли кто-то из руководство думы с речью. Ранее это традиционно делал Ушаков.
"Пока что все планы резко меняются, и то, будет ли кто-то из представителей самоуправления выступать с речью, конкретнее узнаем завтра", - сказал Ульянов.
9 мая - дата, когда в бывшем СССР отмечают День победы над нацистской Германией. Традиционно среди русскоязычного населения этот день отмечается и в Латвии.