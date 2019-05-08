Без Панарина и Радулова. Сборная России объявила состав на ЧМ-2019

В список игроков попало 27 хоккеистов, но на чемпионат мира может быть заявлено не больше 25 человек. Это значит, что тренерский штаб сборной России определится с окончательным составом в Словакии.

Состав сборной России многие уже окрестили "самым звёздным в истории". Из 27 игроков, которые заявлены на мировое первенство, 15 выступают в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В одной группе со сборной России представлены Латвия, Австрия, Чехия, Норвегия, Италия, Швеция и Швейцария. Матч сборных Латвии и России состоится 18 мая.

Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею-2019

Вратари: Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг", НХЛ), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба СКА), Владислав Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз", НХЛ), Никита Зайцев ("Торонто Мейпл Лифс", НХЛ), Александр Елесин ("Локомотив"), Богдан Киселевич ("Виннипег Джетс", НХЛ), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба ЦСКА), Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй Лайтнинг", НХЛ).