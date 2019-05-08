Ринкевич: события Второй мировой войны напоминают о плате за отказ от европейских ценностей

Европейские страны строили свое будущее после Второй мировой войны на основе принципов демократии и прав человека, поэтому нельзя забывать, какова плата за отказ от этих ценностей, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, участвуя в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны на Братском кладбище и Саласпилсском мемориале.
Ринкевич вместе с аккредитованными в Латвии представителями иностранного дипломатического корпуса принял участие в возложении цветов на Братском кладбище.
Обращаясь к присутствующим, министр напомнил о трагических страницах истории 20-го века и призвал хранить в сердцах память о жертвах Второй мировой войны.
Выступая на мероприятии на Саласпилсском мемориале, глава МИД подчеркнул, что концентрационный лагерь - свидетельство трагической истории, где во время нацистской оккупации уничтожались и мирные жители, и политзаключенные.
"Здесь погибли и участники движения национального сопротивления. Здесь были заключены те, кто сопротивлялся нацистским оккупационным властям. Погибло около трех тысяч человек, взрослые и дети. Латыши, евреи, русские, поляки, белорусы и люди из других стран Европы. Поэтому это место имеет значение и для общей европейской истории", - подчеркнул глава МИД.