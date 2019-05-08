Ринкевич: события Второй мировой войны напоминают о плате за отказ от европейских ценностей

Обращаясь к присутствующим, министр напомнил о трагических страницах истории 20-го века и призвал хранить в сердцах память о жертвах Второй мировой войны.

Выступая на мероприятии на Саласпилсском мемориале, глава МИД подчеркнул, что концентрационный лагерь - свидетельство трагической истории, где во время нацистской оккупации уничтожались и мирные жители, и политзаключенные.

"Здесь погибли и участники движения национального сопротивления. Здесь были заключены те, кто сопротивлялся нацистским оккупационным властям. Погибло около трех тысяч человек, взрослые и дети. Латыши, евреи, русские, поляки, белорусы и люди из других стран Европы. Поэтому это место имеет значение и для общей европейской истории", - подчеркнул глава МИД.