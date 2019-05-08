В Калининградской области бушуют большие пожары; на границе с Литвой образовался смог

Из-за обширных пожаров прошлогодней травы и тростника, бушующих в Калининградском округе России, на границе с литовской стороны образовался смог, сообщает агентство LETA.
Самоуправление приграничного города Шакяй указывает, что распространение огня в Литву пока задерживает река Шешупе, являющаяся границей между странами, однако в нескольких местах имеются риски. За ситуацией следят пограничники и пожарные Литвы.
В сторону Литвы дует ветер и, как сообщает портал Lrytas.lt, уже вторые сутки дым держится над городком Кудиркос-Науместис на границе с Россией.
Специалисты Пожарно-спасательного департамента Литвы попросили представителей Министерства чрезвычайных ситуаций РФ предоставить информацию о ситуации в Калининградской области и получили ответ, что горит тростник.
По оценке литовских пожарных, открытым пламенем горит полоса примерно в семь-восемь километров на границе с Литвой.
Жители Шакяя проинформированы о повышенном загрязнении воздуха; маленьким детям и людям с проблемами дыхательных путей рекомендуют долго не находиться на улице. Предупреждены и жители ближайших районов.
Жители города Кудиркос-Науместис ежегодно страдают от дыма, когда на российской стороне сжигается прошлогодняя трава на территории бывшего полигона и тростник. В этом году уже несколько дней ощущается сильных запах горения и в городке даже невозможно открыть окна.