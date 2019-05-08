Мероприятие в память о жертвах войны в парке Победы много людей не собрало

Несмотря на то, что общество планировало, что в мероприятии примут участие около 1000 человек, по наблюдениям TVNET, к 19 часам собралось всего около 20 зрителей.

Мероприятие проходило до 21:00. Согласно подсчетам организаторов, всего за весь вечер его посетили около 400-500 человек.

Все прошло спокойно, без происшествий.

Напомним, общество подало заявку на проведение в парке Победы еще одного мероприятия, которое пройдет 9 мая с 9 до 23 часов. И в нем планируемое число участников указано как 1000. Однако ежегодно эти мероприятия собирают более 100 000 человек.

Галерея: Мероприятие в честь памяти жертв Второй мировой войны в парке Победы

Также была получена заявка от частного лица на проведение собрания и шествия "Бессмертный полк". Шествие пройдет с 13 до 18 часов по маршруту угол бульв. Александра Грина - ул. Слокас - парк Победы. Заявленное число участников - 1000.