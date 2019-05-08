Российский лоукостер ''Победа'' с 5 июля начнет летать из Москвы в Ригу

Российский лоукостер "Победа" с июля этого года начнет выполнять регулярные рейсы в Ригу, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.
"Полеты по новому маршруту начнутся 5 июля и будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям в течение календарного лета", - сообщили в компании.
С 16 сентября рейс будет ежедневным, добавил собеседник агентства.
Он отметил, что Рига станет первым городом Латвии в маршрутной сети "Победы".
"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах "Boeing-737-800" в одноклассной компоновке.