Ср, 8.05.2019
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Российский лоукостер ''Победа'' с 5 июля начнет летать из Москвы в Ригу

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Аэропорт "Рига"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Российский лоукостер "Победа" с июля этого года начнет выполнять регулярные рейсы в Ригу, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

"Полеты по новому маршруту начнутся 5 июля и будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям в течение календарного лета", - сообщили в компании.

С 16 сентября рейс будет ежедневным, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что Рига станет первым городом Латвии в маршрутной сети "Победы".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах "Boeing-737-800" в одноклассной компоновке.

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