В эстонской Нарве запретили традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению Нарвской горуправы, в рамках публичного мероприятия "День победы", заявленного Ларисой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы в период с 13.00 до 14.00, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта - не разрешено, пишет Rus.Postimees.

И митинг с концертом на Петровской площади, и последующее шествие, и речи у братской могилы - все это обычные части ежегодного народного празднования в Нарве Дня победы 9 мая - такое проходило много лет.

В этот раз запрещая шествие, горуправа сослалась на поначалу данное полицией, но потом ею же измененное согласование. Идаская префектура 30 апреля поставила условие обеспечить силами регулировщиков безопасность шествия и дорожного движения, заодно контролируя, чтобы участники колонны соблюдали исходящие из законов требования. Однако 8 мая та же префектура изменила свое согласование, о чем и уведомила Нарвскую горуправу.

"Идаская префектура считает, что организатор не сумеет обеспечить на маршруте шествия достаточное количество квалифицированных регулировщиков движения. (…) Речь идет о шествии, в котором пройдут сразу 1000-1500 человек.

По маршруту они пройдут по крайней мере через десять важных перекрестков, для направления движения на которых организатор не обеспечил достаточно квалифицированных регулировщиков", - написал оперативный руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви.

"Также обращаем внимание на то, что физически не обеспечено выполнение ограничений, установленных временными средствами организации движения, что не гарантирует безопасность участников шествия. Мы находим, что только установка временных средств организации движения не обеспечивает безопасность участников движения и выполнение участниками движения исходящих из Закона о дорожном движении требований. Не исключено попадание постороннего транспорта в зону шествия. Поэтому есть основание полагать, что из-за недостатков при обеспечении безопасности движения в рамках данного мероприятия может возникнуть угроза жизни и здоровью людей", - добавил Пюви.

Организатор публичного мероприятия "День победы", член Нарвского горсобрания Лариса Оленина вечером 8 мая в комментарии "Северному побережью" оптимистично заявила, что данным вопросом она занимается: "Всё решается".