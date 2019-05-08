Лидеры ЕС обсудят в Трансильвании жизнь после Brexit; Мэй не позвали

В четверг европейские лидеры встретятся в Трансильвании, чтобы обсудить будущее без Соединенного Королевства и то, кто после выборов европарламента будет занимать высокие должности в Брюсселе.
Лидеры 27 стран-членов встретятся в городе Сибиу в Румынии всего за две недели до выборов европарламента, где, как ожидается, много голосов наберут правые популисты. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не будет участвовать во встрече.
Высокопоставленные брюссельские чиновники признали, что на саммите возможны резкие разногласия, но выразили также удовлетворение в связи с тем, что в этот раз разногласия не будут связаны с Brexit.
"Если они останутся, они останутся. Если уйдут, значит, уйдут", - пожал плечами покидающий должность председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Это свободный от Brexit саммит, все испытывают облегчение", - сказал один высокопоставленный чиновник, отвечающий за составление повестки дня встречи.
Саммит символически назначен на 9 мая, когда отмечается прозвучавший в 1950 году призыв Робера Шумана создать Европейское объединение угля и стали, ставшее предшественником нынешнего Европейского союза.
На переговорах планируется составить "Декларацию Сибиу", содержащую десять планов по реформам. Часть дипломатов ЕС в шутку называют ее десятью заповедями следующей Европейской комиссии.
Также состоится обстоятельное обсуждение составленного председателем Европейского совета Дональдом Туском "стратегического плана", который лидеры правительств планируют ратифицировать на заседании Европейского совета в июне.
"Его никогда не рассматривали как встречу для принятия грандиозных решений, но покидая Сибиу лидеры определят новую стратегическую программу ЕС до 2024 года", - сказал один высокопоставленный чиновник.
Поскольку после выборов, которые пройдут в период 23-26 мая, предстоит назначить новых высокопоставленных чиновников, будет также обсуждаться процесс их избрания.
После прошлых выборов на распределение всех должностей потребовалось три месяца и три саммита. Туск рассчитывает в этот раз согласовать правила, которые позволят ускорить этот процесс.