Лидеры ЕС обсудят в Трансильвании жизнь после Brexit; Мэй не позвали

Лидеры 27 стран-членов встретятся в городе Сибиу в Румынии всего за две недели до выборов европарламента, где, как ожидается, много голосов наберут правые популисты. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не будет участвовать во встрече.

Высокопоставленные брюссельские чиновники признали, что на саммите возможны резкие разногласия, но выразили также удовлетворение в связи с тем, что в этот раз разногласия не будут связаны с Brexit.

"Если они останутся, они останутся. Если уйдут, значит, уйдут", - пожал плечами покидающий должность председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это свободный от Brexit саммит, все испытывают облегчение", - сказал один высокопоставленный чиновник, отвечающий за составление повестки дня встречи.

Саммит символически назначен на 9 мая, когда отмечается прозвучавший в 1950 году призыв Робера Шумана создать Европейское объединение угля и стали, ставшее предшественником нынешнего Европейского союза.

На переговорах планируется составить "Декларацию Сибиу", содержащую десять планов по реформам. Часть дипломатов ЕС в шутку называют ее десятью заповедями следующей Европейской комиссии.

Также состоится обстоятельное обсуждение составленного председателем Европейского совета Дональдом Туском "стратегического плана", который лидеры правительств планируют ратифицировать на заседании Европейского совета в июне.

"Его никогда не рассматривали как встречу для принятия грандиозных решений, но покидая Сибиу лидеры определят новую стратегическую программу ЕС до 2024 года", - сказал один высокопоставленный чиновник.

Поскольку после выборов, которые пройдут в период 23-26 мая, предстоит назначить новых высокопоставленных чиновников, будет также обсуждаться процесс их избрания.