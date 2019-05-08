За день леса горели шесть раз. Что запрещено делать в пожароопасный период?

Всего в этих пожарах было уничтожено 0,465 гектаров леса.

19 апреля в Латвии начался пожароопасный период, который обычно длится до осени.

В пожароопасный период запрещено разжигать костры в лесах и на болотах за исключением особо оборудованных мест, чтобы не допустить распространение огня за пределы этих мест.

Однако и в таких местах запрещено оставлять костры без присмотра - место костра можно покинуть, когда огонь полностью потушен и тление прекратилось. Кроме того, в пожароопасный период запрещено в лесах, на болотах и пересекающих их дорогах выбрасывать окурки, тлеющие спички и другие предметы. Также запрещено проводить взрывные работы и организовывать занятия по стрельбе, за исключением соответственно оборудованных мест.

Также в пожароопасный период запрещено во время охоты и занятий трельбой в лесах и на болотах использовать трассирующие пули, запрещено ездить по лесам и болотам вне дорог на механических транспортных средствах, за исключением случаев, когда это необходимо для тушения пожара, оказания помощи при несчастном случаи или обслуживании леса. Также запрещено в лесах, на болотах и пересекающих их дорогах использовать транспортные средства и другие механизмы с повержденной системой выхлопа двигателя внутреннего сгорания, а также без согласования с Госслужбой леса проводить любой сжигание, которое, создавая дым, может ввести в заблуждение наблюдателей за пожарами.

За несоблюдение правил пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть наказаны штрафом от 30 до 350 евро, юридические - от 70 до 700 евро. Уголовная ответственность наступает за намеренное поджигание леса.