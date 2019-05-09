Платье дня: счастливая мама Меган в ангельском белом с акцентом на животик

Накануне британская королевскя семья дважды порадовала своих многочисленных поклонников со всего мира. Сначала были опубликованы первые фото герцога и герцогини Сассекских с новорожденным сыном, а затем и объявлено его имя. Естественно, не остался в этот день без внимания и наряд новоиспеченной мамочки, в котором она предстала перед публикой через два дня после родов.