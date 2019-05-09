Чт, 9.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции
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  • Платье дня: счастливая мама Меган в ангельском белом с акцентом на животик

Платье дня: счастливая мама Меган в ангельском белом с акцентом на животик
Смело и без прикрас!

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ФОТО: AP/AFP/Scanpix

Накануне британская королевскя семья дважды порадовала своих многочисленных поклонников со всего мира. Сначала были опубликованы первые фото герцога и герцогини Сассекских с новорожденным сыном, а затем и объявлено его имя. Естественно, не остался в этот день без внимания и наряд новоиспеченной мамочки, в котором она предстала перед публикой через два дня после родов.

Это миди-платье сшила для Меган Маркл талантливый британский дизайнер бренда Wales Bonner Грейс Уэйлс Боннер, которая, как и сама герцогиня Сассекская, имеет африканские корни и активно борется с гендерными стереотипами.

Выбранный Меган наряд не скрывал изменившуюся фигуру только что родившей женщины, а пояс на талии лишь сакцентировал внимание на ее еще не опустившемся после родов животике.

Еще один важный момент - цвет! Это ангельский белый, и герцогиня Сассекская выбрала именно его, потому что думала не о возможной непогоде, а о реальном счастье - светлом и чистом...

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Стоит вспомнить, что герцогиня Кембриджская, выходя из больницы после родов, тоже не особенно старалась скрыть свою изменившуюся фигуру, чего нельзя сказать о принцессе Диане, которая отдала предпочтение свободному платью.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: SIPA/Scanpix

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