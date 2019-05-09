Платье дня: счастливая мама Меган в ангельском белом с акцентом на животик
Накануне британская королевскя семья дважды порадовала своих многочисленных поклонников со всего мира. Сначала были опубликованы первые фото герцога и герцогини Сассекских с новорожденным сыном, а затем и объявлено его имя. Естественно, не остался в этот день без внимания и наряд новоиспеченной мамочки, в котором она предстала перед публикой через два дня после родов.
Это миди-платье сшила для Меган Маркл талантливый британский дизайнер бренда Wales Bonner Грейс Уэйлс Боннер, которая, как и сама герцогиня Сассекская, имеет африканские корни и активно борется с гендерными стереотипами.
Выбранный Меган наряд не скрывал изменившуюся фигуру только что родившей женщины, а пояс на талии лишь сакцентировал внимание на ее еще не опустившемся после родов животике.
Еще один важный момент - цвет! Это ангельский белый, и герцогиня Сассекская выбрала именно его, потому что думала не о возможной непогоде, а о реальном счастье - светлом и чистом...
Стоит вспомнить, что герцогиня Кембриджская, выходя из больницы после родов, тоже не особенно старалась скрыть свою изменившуюся фигуру, чего нельзя сказать о принцессе Диане, которая отдала предпочтение свободному платью.