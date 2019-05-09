Трамп продлил санкции против Сирии

"США осуждают применение режимом (президента Башара) Асада грубой силы и нарушения прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня", − отметил Трапм.

В заявлении президента США сказано, что "действия и политика сирийского режима, включая использование химоружия, поддержку террористических организаций и создание препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства, продолжают способствовать росту экстремизма и сектантства, а также представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Напомним, санкции против Сирии были введены в 2004 году и неоднократно изменялись и дополнялись. Они касаются блокировки активов некоторых физических и юридических лиц, а также ограничивают экспорт ряда американских товаров и услуг в Сирию.