У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны

В Турции жандармерия и береговая охрана выловили из воды вблизи курортного города Айванлик 1 551 килограмм марихуаны, сообщает портал Milliyet.
"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили представители полиции.
После того, как лодка ушла под воду, мешки попали в воду, откуда их и вытащили стражи порядка. Им о подозрительных пакетах сообщили местные жители.
В переправке груза участвовали шесть человек, они задержаны, пятеро находятся под арестом.