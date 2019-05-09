У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили представители полиции.

После того, как лодка ушла под воду, мешки попали в воду, откуда их и вытащили стражи порядка. Им о подозрительных пакетах сообщили местные жители.