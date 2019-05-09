Чт, 9.05.2019
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У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны

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Косяки с марихуаной. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Турции жандармерия и береговая охрана выловили из воды вблизи курортного города Айванлик 1 551 килограмм марихуаны, сообщает портал Milliyet.

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили представители полиции.

После того, как лодка ушла под воду, мешки попали в воду, откуда их и вытащили стражи порядка. Им о подозрительных пакетах сообщили местные жители.

В переправке груза участвовали шесть человек, они задержаны, пятеро находятся  под арестом.

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