В Латвии различными мероприятиями отмечается День Европы

С 8.00 до 21.00 проводится ежегодный "Европейский экзамен", пройти который на интернет-сайте "esmaja.lv" могут и школьники, и взрослые жители. В прошлом году свои знания о Европе в его рамках проверили примерно 17 000 человек.

День открытых дверей сегодня проводят различные учреждения и организации, чьи работники повседневно занимаются вопросами ЕС, и объекты, в которые сделаны инвестиции из фондов ЕС. Среди них - некоторые иностранные посольства, Дом ЕС, МИД, Сейм, Европейское бюро регулирующих учреждений электронной связи (BEREC Office), ООО "Гетлини EKO", "Madara Cosmetics", Рижский международный аэропорт, Калнциемский квартал, Латвийский национальный художественный музей, Рижский Домский собор, Рижский окружной суд.

В ряде рижских школ пройдут музыкальные мероприятия.

День Европы отметят также за пределами латвийской столицы.