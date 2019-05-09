Собчак показала, как спят итальянские бомжи

Российская журналистка Ксения Собчак сейчас проводит свой отпуск в Италии. Известно, что звезда находится там вместе с режиссером Константином Богомоловым. Сначала пара побывала в городке Модена и на фестивале "Российские вечера в Италии", далее они отправились в Рим и Венецию.