Чт, 9.05.2019
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Собчак показала, как спят итальянские бомжи

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Ксения Собчак

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак сейчас проводит свой отпуск в Италии. Известно, что звезда находится там вместе с режиссером Константином Богомоловым. Сначала пара побывала в городке Модена и на фестивале "Российские вечера в Италии", далее они отправились в Рим и Венецию. 

Пара останавливалась в Риме в дизайнерском отеле, а по стране перемещалась на Audi Q8. 

Во время своего путешествия Ксения коротко высказалась о нелегальных мигрантах в Европе. Журналистка также сделала фотографию, на которой показала, как спят итальянские бездомные. 

"Европа полна нелегальных мигрантов!", - написала она под снимком. 

 Ранее Собчак призвала не летать Sukhoi Superjet и назвала причину.

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