Собчак показала, как спят итальянские бомжи

Российская журналистка Ксения Собчак сейчас проводит свой отпуск в Италии. Известно, что звезда находится там вместе с режиссером Константином Богомоловым. Сначала пара побывала в городке Модена и на фестивале "Российские вечера в Италии", далее они отправились в Рим и Венецию.
Пара останавливалась в Риме в дизайнерском отеле, а по стране перемещалась на Audi Q8.
Во время своего путешествия Ксения коротко высказалась о нелегальных мигрантах в Европе. Журналистка также сделала фотографию, на которой показала, как спят итальянские бездомные.
"Европа полна нелегальных мигрантов!", - написала она под снимком.