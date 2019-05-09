Коалиция официально выдвинула кандидатуру Левитса на пост президента

Заявление о выдвижении Левитса подписали Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK), Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), Юта Стрике (НКП), Дагмара Бейтнере-Ле Галл (НКП), Даниэль Павлютс ("Для развития/За!"), Вита Анда Терауда ("Для развития/За!"), Артус Кайминьш (KPV LV), Алдис Блумбергс (KPV LV), Арвил Ашераденс (НЕ) и Айнар Латковскис (НЕ).

В четверг началось заявление кандидатов на пост главы государства.

По нынешним прогнозам, на выборах президента Левитс получит голоса по меньшей мере 55 депутатов Сейма. Для избрания президента необходимо не меньше 51 голоса. На предстоящих на внеочередном заседании Сейма 29 мая выборах президент будет избран открытым голосованием.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.