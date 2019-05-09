Телеведущая канала MTV погибла в ДТП

Телеведущая дагестанского канала "MTV-столица" Тамилла Абдулаева погибла в страшной аварии. Девушку пытался спасти экипаж скорой помощи, но и он попал в ДТП. Об этом пишет издание StarHit.ru
Известно, что трагедия произошла 7 мая в Махачкале.
Сперва Тамилла Абдулаева попала в аварию на одной из дорог столицы Дагестана.
Медики, прибывшие на место ДТП, пытались спасти девушку, но в их экипаж врезался другой автомобиль. Звезда не пережила двух аварий. Тамилла не пришла в себя и скончалась от полученных травм.
Ведется расследование.
Звездные коллеги высказали соболезнование родным и близким Абдулаевой, а также рассказали, что ведущая была настоящим профессионалом.
"Еще неделю назад у меня с ней был замечательный эфир: позитивный, веселый. А сегодня узнаю, что ее с нами больше нет. Мурашки по коже. Не могу поверить и принять. Такая молодая, искренняя, красивая, жизнерадостная. Почему так рано? Не зря говорят, что у всевышнего на нас свои планы", - цитирует певицу Ирину Алишихову издание.