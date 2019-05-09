Чт, 9.05.2019
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Телеведущая канала MTV погибла в ДТП

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Тамилла Абдулаева

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая дагестанского канала "MTV-столица" Тамилла Абдулаева погибла в страшной аварии. Девушку пытался спасти экипаж скорой помощи, но и он попал в ДТП. Об этом пишет издание StarHit.ru

Известно, что трагедия произошла 7 мая в Махачкале.

Сперва Тамилла Абдулаева попала в аварию на одной из дорог столицы Дагестана.

Медики, прибывшие на место ДТП, пытались спасти девушку, но в их экипаж врезался другой автомобиль. Звезда не пережила двух аварий. Тамилла не пришла в себя и скончалась от полученных травм.

Ведется расследование. 

Звездные коллеги высказали соболезнование родным и близким Абдулаевой, а также рассказали, что ведущая была настоящим профессионалом.

"Еще неделю назад у меня с ней был замечательный эфир: позитивный, веселый. А сегодня узнаю, что ее с нами больше нет. Мурашки по коже. Не могу поверить и принять. Такая молодая, искренняя, красивая, жизнерадостная. Почему так рано? Не зря говорят, что у всевышнего на нас свои планы",  - цитирует певицу Ирину Алишихову издание.

Ранее в Краснодарском крае в ДТП погибли двое участников шоу Stand Up.

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