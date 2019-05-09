Телеведущая канала MTV погибла в ДТП

Медики, прибывшие на место ДТП, пытались спасти девушку, но в их экипаж врезался другой автомобиль. Звезда не пережила двух аварий. Тамилла не пришла в себя и скончалась от полученных травм.

"Еще неделю назад у меня с ней был замечательный эфир: позитивный, веселый. А сегодня узнаю, что ее с нами больше нет. Мурашки по коже. Не могу поверить и принять. Такая молодая, искренняя, красивая, жизнерадостная. Почему так рано? Не зря говорят, что у всевышнего на нас свои планы", - цитирует певицу Ирину Алишихову издание.