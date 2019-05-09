Чт, 9.05.2019
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Вейонис призывает жителей отметить День Европы

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис призывает жителей сообща отметить День Европы.

Такие общие ценности, как свобода, равенство, солидарность, демократия и справедливость объединяют всех граждан, подчеркивает Вейонис в своей записи в "Twitter".

В честь Дня Европы в четверг утром на башне Рижского замка был поднят флаг ЕС.

Как сообщалось, сегодня в Латвии различными мероприятиями отмечается День Европы.

Мероприятия Дня Европы организует представительство EK в Латвии в сотрудничестве с бюро Европарламента в Латвии, Госканцелярией, МИД, Сеймом и другими государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями, учебными заведениями, посольствами стран ЕС и неправительственными организациями.

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