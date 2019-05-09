Вейонис призывает жителей отметить День Европы

Президент Латвии Раймонд Вейонис призывает жителей сообща отметить День Европы.
Такие общие ценности, как свобода, равенство, солидарность, демократия и справедливость объединяют всех граждан, подчеркивает Вейонис в своей записи в "Twitter".
В честь Дня Европы в четверг утром на башне Рижского замка был поднят флаг ЕС.
Как сообщалось, сегодня в Латвии различными мероприятиями отмечается День Европы.
Мероприятия Дня Европы организует представительство EK в Латвии в сотрудничестве с бюро Европарламента в Латвии, Госканцелярией, МИД, Сеймом и другими государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями, учебными заведениями, посольствами стран ЕС и неправительственными организациями.