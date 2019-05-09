Вейонис призывает жителей отметить День Европы

Такие общие ценности, как свобода, равенство, солидарность, демократия и справедливость объединяют всех граждан, подчеркивает Вейонис в своей записи в "Twitter".

В честь Дня Европы в четверг утром на башне Рижского замка был поднят флаг ЕС.

Как сообщалось, сегодня в Латвии различными мероприятиями отмечается День Европы.