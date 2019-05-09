Футбол с Владимиром Ивановым: "Азербайджанская пушка" и РФШ на голодном пайке

На фоне того, что случилось на этой неделе в полуфиналах Лиги чемпионов, сложно описывать и оценивать то, что происходило на стадионе РТУ, в Даугавпилсе или Вентспилсе. Как будто те же 11 игроков с каждой стороны, такой же круглый мяч, зеленое поле, строгие, но справедливые судьи, зрители, сколько есть столько есть на трибунах... Но когда вспоминаешь девять голов на "Амстердам Арене" и "Энфилд Роуд" и шесть забитых мячей 11-го тура "Вирслиги", становится как-то не по себе. Но это тоже чемпионат Латвии.
Событие номер один - голодный паек, на котором оказался лидер первенства РФШ. За три последних матча команда Вальдаса Дамбраускаса ни разу не смогла поразить ворота соперника (сухая серия составляет уже 279 минут). Кто-то рижанам перекрыл кислород, и спрашивается - а что же нападающие, где они были в матчах с "Вентспилсом" (0:2), "Лиепаей" (0:0), а теперь и юрмальским "Спартаком" (0:0)?
Обычно РФШ всех приучил к тому, что если застой - то только осенью. Но тут еще весна и такой "тормоз".
Этой заминкой тут же воспользовалась "Рига", которая после победы над "Меттой" со счетом 2:1 вплотную подобралась к РФШ. Теперь эти команды разделяет только одно очко - 23 против 22. Интрига нарастает! А как ей не нарастать, если из девяти возможных очков в трех последних встречах РФШ взял только два.
"Рига" же продолжает находиться в поисках нового наставника, так как Михаил Конев никак не может избавиться от приставки и.о.
"Метта" - это вообще отдельная история. По итогам первого круга команда Андриса Рихертса нанесла по воротам соперника больше всех мячей, согласно показаниям InStat. Только вот количество никак не вяжется с качеством. Так что не надо удивляться последнему месту в турнирной таблице. Как и тому, что фирменным почерком "студентов" является какое-то проклятие регулярно пропускать мячи на последних секундах встреч. То же самое произошло и в игре с "Ригой" на стадионе РТУ, когда все решил гол Дарко Лемаича на второй добавленной минуте матча.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas @FutbolaVirsliga spēles @RigaFC_Official - @FSMETTA (2:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 7, 2019
1-0 Bilinski 73' (RIG)
1-1 Dzhamalutdinov 74' (MET)
2-1 Lemajič 90+2' (RIG)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsMET pic.twitter.com/oehwoS3bxt
Событие номер два - это битва выскочек в Даугавпилсе. То, что делает на поле "Даугавпилс" в мае заслуживает, как минимум, уважения. Пятая победа в чемпионате у команды Виктора Мороза пришлась на домашнюю встречу с "Валмиерой" - 1:0.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @BFC_Daugavpils - @vgvia_futbols (1:0) vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 7, 2019
1-0 Askerov 80'#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #BFCvsVAL pic.twitter.com/HXGhQEKPow
У лучшего снайпера турнира Вугара Аксерова был только один момент за 90 минут, но "Азербайджанская пушка" его использовала (80-я минута). Этот гол стал для Аскерова уже шестым и он по-прежнему занимает первую строчку в списке бомбардиров. У "Даугавпилса" теперь 16 очков и стабильно третье место. Ущипните меня, если это не сон...
Номер три - дебют на посту главного тренера "Вентспилса" Игоря Клесова, команда которого продолжает терять очки. На этот раз "желто-синие" дома не смогли обыграть "Елгаву" - 1:1.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas @FutbolaVirsliga spēles @fkventspils_ - @fkjelgava (1:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 8, 2019
1-0 Aiyegun 32' (VEN)
1-1 Emsis 45+4' (JEL)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsJEL pic.twitter.com/hdiizqZqeD
Кстати, Клесов в свое время очень жестко прошелся по Марьяну Пахарю, когда тот возглавлял сборную Латвии. Сейчас Пахарь тренирует "Елгаву", так что этот щекотливый момент тоже обсуждался перед матчем. Хотя, с другой стороны, чего не скажешь в сердцах, когда сборная Латвии безвольно проигрывает в Тбилиси сборной Грузии 0:5.
"Вентспилс" в кризисе (13 очков и пятое место в турнирной таблице вице-чемпиона Латвии), что лишний раз и подтвердила эта игра, в которой снова заставил говорить о себе 21-летний нападающий елгавчан Айвар Эмсис. Воспитанник "Албертса", позже - игрок "Метты", именно он в самом конце первого тайма сравнял счет, забив свой четвертый мяч в сезоне. Среди латвийских бомбардиров он пока что "номер один".
Кстати, многие уже подметили, что Эмсис повторяет путь Роберта Улдрикиса, который так же ярко играл в прошлом сезоне, после чего благополучно перебрался в чемпионат Швейцарии, и теперь защищает цвета "Сьона". При дефиците латвийских нападающих пока что Эмсис, как глоток свежего воздуха. Так держать, Айвар!
Думается, Пахарь, сам в свою бытность игрока яркий форвард, может смело занести себе в актив такую прыть этого футболиста. В любом случае, столь результативная игра Эмсиса - сигнал для Славишы Стояновича. Перед летними матчами отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (с Израилем и Словенией в июне на стадионе "Даугава") этот парень заслужил, чтобы попасть на карандаш главному тренеру сборной Латвии.