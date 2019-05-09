Футбол с Владимиром Ивановым: "Азербайджанская пушка" и РФШ на голодном пайке

Событие номер один - голодный паек, на котором оказался лидер первенства РФШ. За три последних матча команда Вальдаса Дамбраускаса ни разу не смогла поразить ворота соперника (сухая серия составляет уже 279 минут). Кто-то рижанам перекрыл кислород, и спрашивается - а что же нападающие, где они были в матчах с "Вентспилсом" (0:2), "Лиепаей" (0:0), а теперь и юрмальским "Спартаком" (0:0)?

Обычно РФШ всех приучил к тому, что если застой - то только осенью. Но тут еще весна и такой "тормоз".

Этой заминкой тут же воспользовалась "Рига", которая после победы над "Меттой" со счетом 2:1 вплотную подобралась к РФШ. Теперь эти команды разделяет только одно очко - 23 против 22. Интрига нарастает! А как ей не нарастать, если из девяти возможных очков в трех последних встречах РФШ взял только два.

Футболисты "Риги" ФОТО: Alex Puskins/rigafc.lv

"Рига" же продолжает находиться в поисках нового наставника, так как Михаил Конев никак не может избавиться от приставки и.о.

"Метта" - это вообще отдельная история. По итогам первого круга команда Андриса Рихертса нанесла по воротам соперника больше всех мячей, согласно показаниям InStat. Только вот количество никак не вяжется с качеством. Так что не надо удивляться последнему месту в турнирной таблице. Как и тому, что фирменным почерком "студентов" является какое-то проклятие регулярно пропускать мячи на последних секундах встреч. То же самое произошло и в игре с "Ригой" на стадионе РТУ, когда все решил гол Дарко Лемаича на второй добавленной минуте матча.

Событие номер два - это битва выскочек в Даугавпилсе. То, что делает на поле "Даугавпилс" в мае заслуживает, как минимум, уважения. Пятая победа в чемпионате у команды Виктора Мороза пришлась на домашнюю встречу с "Валмиерой" - 1:0.

У лучшего снайпера турнира Вугара Аксерова был только один момент за 90 минут, но "Азербайджанская пушка" его использовала (80-я минута). Этот гол стал для Аскерова уже шестым и он по-прежнему занимает первую строчку в списке бомбардиров. У "Даугавпилса" теперь 16 очков и стабильно третье место. Ущипните меня, если это не сон...