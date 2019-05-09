Дело Rīgas satiksme: начат уголовный процесс о фиктивных консультантах компании

Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о преступных деяниях на службе госучреждений, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

Уголовный процесс начат по факту, подозреваемых по нему пока нет.

Госполиция начала рассматривать договоры о консультациях в РС, получив информацию от KNAB, у которого возникли подозрения по поводу более десяти якобы работавших на предприятии консультантов.

Начальник KNAB Екаб Страуме сообщил, что возникли обоснованные подозрения, что в связи с этими договорами имели место преступные деяния.

Представители Rīgas satiksme и Рижской думы отрицают нарушения и заверяют, что консультанты выполняли свои договорные обязательства на предприятии.

Как сообщалось ранее, KNAB, изучив заключение аудиторской компании Ernst&Young по итогам проверки на предприятии, констатировал, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о возможном мошенничестве должностных лиц Rīgas satiksme, так как заключенные с различными консультантами договоры, возможно, являются фиктивными.

15 апреля KNAB направил эту информацию Госполиции для проверки.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что в 2018 году Rīgas satiksme заключило договор с 46 лицам, связанными с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).

Консультации по различным вопросам, например, об улучшении здоровья работников Rīgas satiksme, предприятию предоставляли не только четыре нынешних депутата Рижской думы - Сандрис Бергманис, Виктор Пашков, Игорь Кузьмук и Ефимий Клементьев, но и бывший парламентарий Александр Саковский и экс-депутат Рижской думы Николай Захаров, который за консультации по альтернативным видам топлива получил в месяц 3000 евро.

Ежемесячное вознаграждение от предприятия за создание контента для социальных сетей получали помощница мэра Ольга Портнова и пресс-секретарь Лайла Ивана. Договор о консультациях был заключен также с консультантом фракции "Согласия" в Сейме Гунтой Шагбазян. Последние четыре года консультантом в Rīgas satiksme был оформлен и председатель Рижский городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.