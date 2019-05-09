Стиль латвийской вечеринки: элегантный черный, рваные джинсы и оранжевый энергетик
На днях в центре Лиепаи открылся новый ночной клуб Cukurfabrik’, который расположился на двух этажах в помещениях бывшего 1-го рок-кафе. Смотрите, как были одеты гости устроенной по этому случаю яркой вечеринки, в том числе знаменитости.
В числе гостей в этот вечер были замечены такие известные в Латвии персоны, как певица Саманта Тина, модный художник Атис Артемьев, певец, участник групп Musiqq и Bermudu Divstūris Эмиль Бальцер, организатор мероприятий Синдия Вилде и актриса Иева Александрова-Эклоне.
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