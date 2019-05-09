Чт, 9.05.2019
Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. Алена Апина
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Стиль латвийской вечеринки: элегантный черный, рваные джинсы и оранжевый энергетик

Стиль латвийской вечеринки: элегантный черный, рваные джинсы и оранжевый энергетик
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Пресс-фото

На днях в центре Лиепаи открылся новый ночной клуб Cukurfabrik’, который расположился на двух этажах в помещениях бывшего 1-го рок-кафе. Смотрите, как были одеты гости устроенной по этому случаю яркой вечеринки, в том числе знаменитости.

В числе гостей в этот вечер были замечены такие известные в Латвии персоны, как певица Саманта Тина, модный художник Атис Артемьев, певец, участник групп Musiqq и Bermudu Divstūris Эмиль Бальцер, организатор мероприятий Синдия Вилде и актриса Иева Александрова-Эклоне.

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фотоs

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фот

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фото

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ