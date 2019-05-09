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Будут опубликованы дополнительные документы из "мешков ЧК"

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Документы КГБ

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 9 мая, Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие публикацию также дополнительной картотеки учета агентов Комитета госбезопасности (КГБ) и других документов.

Закон обязывает опубликовать также исключенные и предназначенные для уничтожения карточки агентов, резидентов и учета встреч и держателей конспиративных квартир из статистической картотеки агентуры КГБ, другие документы КГБ и косвенно связанные с КГБ.

Эти документы должны быть открыто без ограничений доступны в Латвийском национальном архиве. Не будет опубликована информация о состоянии здоровья, сексуальной ориентации и половой жизни лиц.

Поправки вступят в силу 1 июня 2019 года.

Как сообщалось ранее, с декабря 2018 года на интернет-сайте kgb.arhivi.lv опубликована часть документов КГБ.

15 января 2019 года Кабинет министров выделил Центру документирования последствий тоталитаризма 51 976 евро для оцифровки имеющихся в его распоряжении документов КГБ.

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