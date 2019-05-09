Герхардс за год заработал 95 тысяч евро и вернул часть долгов

Так, в прошлом году Герхардс в должности министра окружающей среды и регионального развития он заработал 64 532 евро, что на 6,9% больше, чем годом ранее, когда его зарплата министра составила 60 388 евро. Еще 30 503 евро он получил в качестве страхового вознаграждения от CBL Life.

Кроме того, Герхардс в прошлом году вернул долги в размере 30 000 евро. Таким образом, его долговые обязательства сократились до 17 837 евро.

В собственности министра по-прежнему находится легковой автомобиль Nissan Pathfinder 2011 года выпуска. У него не зарегистрировано ни одной собственности, однако в его пользовании была квартира в Риге.