14-летняя российская фигуристка претендует на звание лучшей спортсменки Европы

В прошлом сезоне Труосва заняла второе место на юниорском Гран-при, а также второй год подряд стала завоевала золотые медали юниорского чемпионата мира. У юной фигуристки есть успехи и на взрослых соревнованиях - Трусова взяла серебро на чемпионате России.

Напомним, что Трусова является подопечной Этери Тутберидзе. 14-летняя фигуристка стала первой спортсменкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп, а также выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе.

Александре принадлежит сразу несколько мировых рекордов на юниорском уровне.

В шорт-лист номинантов также вошли австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.