14-летняя российская фигуристка претендует на звание лучшей спортсменки Европы

Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили претендентов на звание лучшего молодого спортсмена Европы по зимним видам спорта. В число номинантов попала 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова.
В прошлом сезоне Труосва заняла второе место на юниорском Гран-при, а также второй год подряд стала завоевала золотые медали юниорского чемпионата мира. У юной фигуристки есть успехи и на взрослых соревнованиях - Трусова взяла серебро на чемпионате России.
Напомним, что Трусова является подопечной Этери Тутберидзе. 14-летняя фигуристка стала первой спортсменкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить четверные лутц и тулуп, а также выполнить два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе.
Александре принадлежит сразу несколько мировых рекордов на юниорском уровне.
В шорт-лист номинантов также вошли австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
EOC объявит победителя во время семинара, который состоится 18 и 19 мая в столице Австрии. Победитель удостоится денежной награды в размере 15 тысяч евро.