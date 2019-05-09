У прибывших в Ригу из Москвы авиапассажиров, возможно, нашли преступно нажитую наличность

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига, сообщили в СГД.
В апреле и мае в аэропорту "Рига" на основе полученной оперативной информации был проведен таможенный контроль трех пассажиров рейсов из Москвы на предмет ввоза на таможенную территорию Европейского Сообщества недостоверно декларированных наличных денег с целью их легализации.
Таможенный кинолог со служебной собакой в ходе проверок нашел в ручной клади у гражданки России 1976 г. рожд. наличные в размере 243 000 долларов США и 36 000 евро, у гражданина Литвы 1968 г. рожд. в ручной клади - наличные на сумму 300 000 евро, у гражданина России 1965 г. рожд. в ручной клади - наличные на сумму 150 000 евро.
По факту провоза наличных денег начаты три уголовных дела. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.