"Реал" готов отдать за Неймара астрономическую сумму

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар этим летом может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport Bild.
Как сообщает издание, ПСЖ готов расстаться со своим звёздным игроком, если "Реал" заплатит за него 350 миллионов евро, а также отдаст колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
В данный момент Хамес Родригес на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию", но колумбиец уже сообщил своим одноклубникам, что планирует сменить клуб. 27-летний колумбиец недоволен количеством игрового времени, которое он получает в Германии.
Помешать трансферу Неймара в "Реал" может... "Бавария", которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за 42 миллиона евро. Станут ли мюнхенцы препятствовать желанию Хамеса сменить клуб пока неизвестно. Ходят слухи, что у колумбийца и главного тренера "Баварии" Нико Ковача произошёл конфликт, поэтому, возможно, немецкая команда откажется от выкупа футболиста.
В текущем сезоне колумбиец сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 7 голов и сделал три результативные передачи. Неймар в уходящем сезоне появился на поле 16 раз, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в чемпионате Франции.