"Реал" готов отдать за Неймара астрономическую сумму

Как сообщает издание, ПСЖ готов расстаться со своим звёздным игроком, если "Реал" заплатит за него 350 миллионов евро, а также отдаст колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

В данный момент Хамес Родригес на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию", но колумбиец уже сообщил своим одноклубникам, что планирует сменить клуб. 27-летний колумбиец недоволен количеством игрового времени, которое он получает в Германии.

Помешать трансферу Неймара в "Реал" может... "Бавария", которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за 42 миллиона евро. Станут ли мюнхенцы препятствовать желанию Хамеса сменить клуб пока неизвестно. Ходят слухи, что у колумбийца и главного тренера "Баварии" Нико Ковача произошёл конфликт, поэтому, возможно, немецкая команда откажется от выкупа футболиста.