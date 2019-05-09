Сейм концептуально одобрил автоматическое гражданство для всех новорожденных

Предполагается, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении свои предложения подаст Управление по делам гражданства и миграции.

Законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года.

Эта инициатива аналогична предложениям, которые президент подал в Сейм предыдущего созыва, но с уточнением обоснования.

Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый парламент ее не отклонит. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят", - заявил он.

Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.