Сейм концептуально одобрил автоматическое гражданство для всех новорожденных

В четверг, 9 мая, Сейм концептуально одобрил поданную президентом Раймондом Вейонисом инициативу о прекращении присвоения статуса негражданина родившимся в Латвии детям.
Предполагается, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении свои предложения подаст Управление по делам гражданства и миграции.
Законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года.
Эта инициатива аналогична предложениям, которые президент подал в Сейм предыдущего созыва, но с уточнением обоснования.
Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый парламент ее не отклонит. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.
"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят", - заявил он.
Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.
Как сообщалось ранее, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина. Законопроект предусматривал прекращение присвоения этого статуса детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.