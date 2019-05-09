В четверг прошли переговоры об объединении Tet и LMT

Как пояснил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро, акционеры обеих компаний - министерства сообщения и экономики и Telia Company - обсудили перспективы будущего Tet и LMT.

Цель акционеров - увеличить доходы обеих компаний, и их оптимизация могла бы этому способствовать, однако говорить об объединении Tet и LMT пока преждевременно.

По словам министра, сейчас рассматриваются несколько вариантов будущего Tet и LMT - сохранение нынешней ситуации, объединение двух компаний или присоединение одной из них к другой.

Планируется, что до конца мая акционеры подсчитают, какой из этих вариантов будет более выгодным.

Предложения о будущей модели работы Tet и LMT могут быть поданы в правительство в июне-июле, добавил Немиро.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабинет министров постановил, что Lattelecom и LMT объединены не будут.

В июле 2018 года тогдашний премьер-министр Марис Кучинскис и президент Telia Company Юхан Деннелинд подписали согласительный меморандум о дальнейшем развитии Lattelecom и LMT, предусматривающий разработку единой стратегии деятельности двух компаний.

23 августа 2018 года Кучинскис издал распоряжение о формировании рабочей группы для представительства интересов Латвии в разработке и реализации этой стратегии и ее финансировании.