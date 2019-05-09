Чт, 9.05.2019
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Катя IOWA и Natan примут участие в шоу "Песни" на ТНТ

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шоу "Песни" на ТНТ

ФОТО: Пресс-фото

Недавно завершился кастинг на шоу "Песни" на ТНТ. Тимати и Баста отобрали 11 участников, которые продолжат борьбу за контракт с продюсерами, а также денежный приз в 6 млн рублей (около 82 тысяч евро). 

Уже 11 мая, пройдет второй концерт шоу, в котором станут известны имена лидеров первого зрительского голосования в командах Black Star и "Газгольдер", а также имена участников, которым придется покинуть проект. 

Зрителей ожидают сюрпризы: 

  • Необычные дуэты участников шоу с Катей IOWA и Natan;
  • Появление одного крайне неравнодушного приглашенного члена жюри;
  • "ТАНЦЫ" приходят в "ПЕСНИ": на одной сцене с участниками проекта Ульяна Пылаева и Софа.

С каждым выпуском участники все больше раскрываются для зрителей как обычные люди со своими эмоциями, слабостями и историями. 

В предыдущем выпуске свой шанс остаться в шоу получила REDGI – участница, которую вернули зрители. 

Напомним, следующий выпуск "ПЕСНИ" можно будет посмотреть на канале ТНТ в эту субботу в 20.00.

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