Катя IOWA и Natan примут участие в шоу "Песни" на ТНТ

Недавно завершился кастинг на шоу "Песни" на ТНТ. Тимати и Баста отобрали 11 участников, которые продолжат борьбу за контракт с продюсерами, а также денежный приз в 6 млн рублей (около 82 тысяч евро).
Уже 11 мая, пройдет второй концерт шоу, в котором станут известны имена лидеров первого зрительского голосования в командах Black Star и "Газгольдер", а также имена участников, которым придется покинуть проект.
Зрителей ожидают сюрпризы:
- Необычные дуэты участников шоу с Катей IOWA и Natan;
- Появление одного крайне неравнодушного приглашенного члена жюри;
- "ТАНЦЫ" приходят в "ПЕСНИ": на одной сцене с участниками проекта Ульяна Пылаева и Софа.
С каждым выпуском участники все больше раскрываются для зрителей как обычные люди со своими эмоциями, слабостями и историями.
В предыдущем выпуске свой шанс остаться в шоу получила REDGI – участница, которую вернули зрители.
Напомним, следующий выпуск "ПЕСНИ" можно будет посмотреть на канале ТНТ в эту субботу в 20.00.