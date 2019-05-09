Съевший осу кот прославился в Сети
Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус на днях поделилась фотографией принадлежащего ее кузине сиамского кота, морду которого раздуло от аллергии.
"Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать", - подписала снимок Джорджия.
My cousin's cat ate a wasp and I cannot breathe pic.twitter.com/9nSW0ZFClI— Georgia Diebelius (@GJDiebelius) May 5, 2019
Изображение раздутой морды кота заработало уже более 50 тысяч ретвитов и 170 с лишним тысяч лайков. Кто-то жалел животное и делился снимками своих собак и кошек. Однако многие принялись шутить.
"Не может быть того, что это реальная кошка, а не экран создания персонажа Skyrim", - поиронизировал, например пользователь Ross Howard.
Пользователи Сети стали сравнивать кота с персонажами различных фильмов и актерами. Одни увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала "Игра престолов". Другие вспомнили, как Тигра из книги про Винни-Пуха едва не проглотил пчелу.
May 6, 2019
Однако наибольший восторг вызвало предположение, что кот похож на актера Рона Перлмана, известного по роли Хеллбоя. "У этого кота та же энергия, что и у этой картинки", - заявил комментатор, выложив его фото.
That cat has the same energy as this picture pic.twitter.com/R6gK8LzwV0— Snoop Lion 🔜 MEGAPLEX? (@RykerLion) May 6, 2019
Позднее Дебелиус решила успокоить встревоженных подписчиков и опубликовала изображение кота после того, как у него спал отек.
Kiko's face has officially snapped back into shape x pic.twitter.com/QPh5Zry6Tb— Georgia Diebelius (@GJDiebelius) May 6, 2019