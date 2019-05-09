Съевший осу кот прославился в Сети

"Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать", - подписала снимок Джорджия.

My cousin's cat ate a wasp and I cannot breathe pic.twitter.com/9nSW0ZFClI — Georgia Diebelius (@GJDiebelius) May 5, 2019

Изображение раздутой морды кота заработало уже более 50 тысяч ретвитов и 170 с лишним тысяч лайков. Кто-то жалел животное и делился снимками своих собак и кошек. Однако многие принялись шутить.

"Не может быть того, что это реальная кошка, а не экран создания персонажа Skyrim", - поиронизировал, например пользователь Ross Howard.

Пользователи Сети стали сравнивать кота с персонажами различных фильмов и актерами. Одни увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала "Игра престолов". Другие вспомнили, как Тигра из книги про Винни-Пуха едва не проглотил пчелу.

Однако наибольший восторг вызвало предположение, что кот похож на актера Рона Перлмана, известного по роли Хеллбоя. "У этого кота та же энергия, что и у этой картинки", - заявил комментатор, выложив его фото.

That cat has the same energy as this picture pic.twitter.com/R6gK8LzwV0 — Snoop Lion 🔜 MEGAPLEX? (@RykerLion) May 6, 2019

Позднее Дебелиус решила успокоить встревоженных подписчиков и опубликовала изображение кота после того, как у него спал отек.