Чт, 9.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Съевший осу кот прославился в Сети
Ну и морда!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: twitter.com/GJDiebelius

Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус на днях поделилась фотографией принадлежащего ее кузине сиамского кота, морду которого раздуло от аллергии.

"Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать", - подписала снимок Джорджия.

Изображение раздутой морды кота заработало уже более 50 тысяч ретвитов и 170 с лишним тысяч лайков. Кто-то жалел животное и делился снимками своих собак и кошек. Однако многие принялись шутить.

"Не может быть того, что это реальная кошка, а не экран создания персонажа Skyrim", - поиронизировал, например пользователь Ross Howard.

Пользователи Сети стали сравнивать кота с персонажами различных фильмов и актерами. Одни увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала "Игра престолов". Другие вспомнили, как Тигра из книги про Винни-Пуха едва не проглотил пчелу.

Однако наибольший восторг вызвало предположение, что кот похож на актера Рона Перлмана, известного по роли Хеллбоя. "У этого кота та же энергия, что и у этой картинки", - заявил комментатор, выложив его фото.

Позднее Дебелиус решила успокоить встревоженных подписчиков и опубликовала изображение кота после того, как у него спал отек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ