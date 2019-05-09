Авторы саундтрека к "Голодным играм" выступят на фестивале Summertime

На открытии юбилейного международного музыкального фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" 5 августа в концертном зале Дзинтари выступят авторы саундтрека к культовому фильму "Голодные игры" - коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble.
Кроме сольных релизов, которые музыканты представят вниманию посетителей концерта в Юрмале, в "послужном списке Hypnotic Brass Ensemble - сотрудничество с такими известными исполнителями как Prince, Snoop Dogg, Blur, Gorillaz и другими.
Hypnotic Brass Ensemble - восемь сыновей известного афроамериканского трубача Фила Корана (Phil Cohran) из Чикаго обрели мировую популярность благодаря невероятной энергетике своих выступлений, вызываемой синергией обаяния и безграничного таланта каждого из участников группы.
Многогранность их музыки выражается в комбинировании музыкальных жанров от фанк-рока до джаза и хип-хопа.
"В детстве мы говорили, что музыка – это наша религия, потому что она присутствовала с нами всегда, чтоб бы мы ни делали. Отец дал в наши руки музыкальные инструменты, когда мы находились уже в достаточно осознанном возрасте, чтобы не уронить их. И первое, чему он нас научил – это дисциплина. С ранних лет и по сей день наша музыкальная карьера базируется именно на этом", - рассказывает Сид, один из солистов группы Hypnotic Brass Ensemble.
Музыкальные критики отмечают, что творчество бэнда – это "музыка настоящего момента", которая буквально гипнотизирует, заводит и на уровне подсознания выводит зрителя на новую шкалу восприятия, позволяя отпустить все заботы и насладиться "моментом сейчас".
Публика на всех континентах, от нью-йоркского Carnegie Hall до легендарного джазового клуба Ronnie Scott's в Лондоне, неизменно сопровождает концерты коллектива бурными овациями.
В праздничном концерте, посвященном открытию юбилейного фестиваля, по доброй традиции также примет участие хозяйка фестиваля, оперная дива Инесса Галанте, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" и ведущий вечера - Валтерс Краузе.
Билеты на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.
Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.