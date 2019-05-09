Авторы саундтрека к "Голодным играм" выступят на фестивале Summertime

"В детстве мы говорили, что музыка – это наша религия, потому что она присутствовала с нами всегда, чтоб бы мы ни делали. Отец дал в наши руки музыкальные инструменты, когда мы находились уже в достаточно осознанном возрасте, чтобы не уронить их. И первое, чему он нас научил – это дисциплина. С ранних лет и по сей день наша музыкальная карьера базируется именно на этом", - рассказывает Сид, один из солистов группы Hypnotic Brass Ensemble.