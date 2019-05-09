Часть депутатов KPV LV намерена выдвинуть в президенты Дидзиса Шмитса

Более подробные комментарии он предоставит после того, как будет выдвинут официально.

Как агентству LETA ранее сообщила депутат Сейма от KPV LV Линда Лиепиня, в борьбе за пост президента будет участвовать также кандидат, которого намерены выдвинуть оппозиционные депутаты партии.

Как сообщалось, сегодня началась подача кандидатур на выборы президента. Большинство коалиционных партий выдвинули на этот пост судью Суда ЕС Эгила Левитса, а Крестьянский союз Латвии - омбудсмена Юриса Янсонса.